Dos mujeres heridas en sendos atropellos en El Encinar y Encinas de Abajo

Dos mujeres han resultado heridas en dos accidentes diferentes, una de ella en El Encinar, en el término municipal de Terradillos, y otra en Encinas de Abajo, siendo atendidas ambas en el lugar por equipos sanitarios.

A las 09:36 horas, en el paseo del Poniente de El Encinar, junto al consultorio local, una mujer de 65 años tenía que ser explorada en el lugar de los hechos por una brecha en la cabeza, avisando a la Policía Local de Terradillos, a la Guardia Civil y a una ambulancia del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, además de una enfermera del centro de salud.

Por otro lado, a las 09:44 horas, en la avenida de la Constitución número 8 de Encinas de Abajo también ha resultado herida con una brecha en la cabeza avisando a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.