Trasladadas al Hospital de Salamanca dos mujeres tras resultar heridas en el choque entre dos turismos en Barrio Blanco

El choque entre dos turismos en el barrio Blanco, en el cruce entre la calle Hermanas Fidalgo y la calle Astorga, ha dejado a dos mujeres heridas este sábado.

Ha sido alrededor de las 12:30 horas de este sábado 25 a de abril cuando el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha tenido conocimiento de este accidente de tráfico. Se les solicitaba asistencia sanitaria, puesto que, producto de la colisión entre los dos vehículos, dos mujeres de entre 20 y 30 años han resultado heridas.

En concreto, una de ellas refería dolor en el abdomen, mientras que la otra presentaba una crisis de ansiedad ante lo ocurrido. Emergencias ha trasladado el aviso a Policía Local y Sacyl, que ha enviado a lugar una ambulancia.

Posteriormente, ambas mujeres han sido trasladadas al Hospital de Salamanca.