Multan a un local salmantino por exceso de ruido y tenencia de aparatos de música sin licencia en la calle Zamora

Los bomberos y la Policía Local de Salamanca se movilizan por el humo de un coche junto a la Plaza de España

Salamanca ha vivido una noche de auténtico éxtasis durante esta madrugada del viernes al sábado. Como es lógico por estas fechas, muchas cenas de empresas, además de las personas que han querido salir para desconectar, han copado las discotecas y calles de la ciudad, lo que ha hecho que la Policía Local de Salamanca esté ojo avizor para interceptar cualquier hecho delictivo.

A pesar de haber tenido pocas actuaciones en la capital del Tormes, las dos primeras han sido por hechos muy habituales, por tenencia de sustancias ilegales en la vía pública.

A las 00:36 horas, en la calle Abajo, las autoridades municipales lograron interceptar a una persona con sustancias estupefacientes, lo que ha hecho que la misma sea propuesta para sanción. Por otro lado, y unos 40 minutos después, a las 01:19 horas, en la calle Pérez Oliva se daba una situación similar.

Lo más curioso de la madrugada ocurrió media hora más tarde, a las 01:23 en la calle Zamora, donde la Policía Local recibió el aviso de música demasiado alta en el local. Al momento de acercarse hasta la zona, multaron al establecimiento por tenencia de música sin permiso, además de aparatos para ello que no contaban con la licencia necesaria.

Una noche más que se salda con actuaciones policiales y que puede servir como preámbulo a lo que se viene el próximo jueves, 18 de diciembre, en donde miles de jóvenes llenarán las calles salmantinas por la celebración del Fin de Año Universitario.