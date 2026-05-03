Múltiples coches implicados en una persecución en Garrido durante la madrugada

El barrio de Garrido se ha convertido en el escenario de una persecución alrededor de las 23:30 horas del sábado 2 de mayo.

Según ha podido saber SALAMACA24HORAS, durante la persecución de un coche, este habría impactado contra múltiples vehículos estacionados en las calles del barrio. Además, no solo ha causado daños en otros, sino que la intensidad de la persecución ha llevado también a que el coche implicado, al chocar contra una acera, partiesa una llanta y perdiese la rueda.

Múltiples vehículos afectados tras una persecución en Garrido la noche del sábado

Múltiples vehículos afectados tras una persecución en Garrido la noche del sábado

Los implicados en lo ocurrido han sido ya correctamente identificados por agentes de la Policía Local de Salamanca. Por el momento, no se han producido detenciones.