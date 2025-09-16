Usa una navaja para intimidar al propietario de una vivienda de Salamanca en la que estaba robando y acaba detenido por la Policía Nacional

Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional de Salamanca acusado de la "comisión de un delito contra el patrimonio".

Fue el pasado domigo cuando a las 23:00 horas, la policía recibió la llamada del propietario de una vivienda ubicada en el barrio de la Universidad informando de que no podía entrar en su propia casa con la llave y que en su interior se encontraba un hombre cuando la vivienda debería de estar vacía.

Cuando el autor del robo se percató de la presencia del propietario huyó, pese a que el dueño de la casa intentó retenerlo, siendo intimidado por el detenido con una navaja.

En el momento en que los agentes llegaron al lugar observaron en una calle cercana a dos varones que intentaron evitarlos, coincidiendo uno de ellos con las característica facilitadas por la víctima, por lo que se produjo su detención. Entre sus efectos localizaron un reloj, un cordón dorado, varios pendientes, la llave de un vehículo, un mando a distancia, una tarjeta de un parador, efectos personales de higiene personal, una impresora, una hucha y una navaja.