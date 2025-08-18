Navasfrías registra un incendio cerca del lugar donde se inició el de El Payo el pasado viernes

Segundo incendio en la zona suroeste de la provincia en tan solo cuatro días. En esta ocasión es Navasfrías, localidad junto al El Payo que ha sufrido un grave incendio que todavía está activo, la que está sufriendo la devastación del fuego. A las 9.30 de la mañana de este lunes se recibía la alerta en el Centro Provincial de Mando del Servicio contra Incendios de Salamanca por fuego en una zona de la sierra conocida como Las Torres. Según el alcalde de la localidad José Manuel Píriz, el fuego se habría iniciado casi en el límite con Extremadura, en una zona alejada del casco urbano de la localidad.

A las labores de extinción se han incorporado tres medios aéreos, dos cuadrillas helitransportadas, varias autobombas y cuadrillas terrestres hasta un total de 14 medios en este momento.

Todavía se desconoce la causa del origen del fuego. Cabe recordar que en estos momentos en sAlamanca sigue activo el incendio de Cipérez, en nivel 1, y hay otros incendios todavía activos en El Payo y en Serradilla del Arroyo.

Salamanca 24 Horas ampliará está información según se desarrolle el incendio.