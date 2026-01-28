La nieve provoca salidas de vía y camiones atascados en Salamanca y su alfoz

La nevada registrada desde primeras horas de este miércoles ha dejado varios incidentes de tráfico en Salamanca capital y en municipios del entorno, principalmente salidas de vía y vehículos atrapados a causa de la acumulación de nieve y hielo en la calzada.

En la capital, se han producido varias salidas de vía sin heridos, especialmente en calles con pendientes pronunciadas, donde la falta de adherencia ha sorprendido a numerosos conductores. También se han producido pequeños alcances y retenciones puntuales en distintos puntos de la ciudad.

Fuera del casco urbano, uno de los puntos más complicados ha sido la subida a Castellanos de Moriscos, donde varios camiones han quedado atascados y uno de ellos ha llegado a cruzarse en la calzada, dificultando la circulación durante varias horas y obligando a regular el tráfico. Además, en la autovía se han salido varios coches.