La nieve provoca salidas de vía y camiones atascados en Salamanca y su alfoz
En la capital, se han producido varias salidas de vía sin heridos, especialmente en calles con pendientes pronunciada
La nevada registrada desde primeras horas de este miércoles ha dejado varios incidentes de tráfico en Salamanca capital y en municipios del entorno, principalmente salidas de vía y vehículos atrapados a causa de la acumulación de nieve y hielo en la calzada.
En la capital, se han producido varias salidas de vía sin heridos, especialmente en calles con pendientes pronunciadas, donde la falta de adherencia ha sorprendido a numerosos conductores. También se han producido pequeños alcances y retenciones puntuales en distintos puntos de la ciudad.
Fuera del casco urbano, uno de los puntos más complicados ha sido la subida a Castellanos de Moriscos, donde varios camiones han quedado atascados y uno de ellos ha llegado a cruzarse en la calzada, dificultando la circulación durante varias horas y obligando a regular el tráfico. Además, en la autovía se han salido varios coches.
