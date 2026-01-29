Una niña de 10 años, herida en la colisión de dos coches en la estación de autobuses

Furgón de la Policía Local en la estación de autobuses

En la tarde de este jueves, a las 18:10 horas, los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando de la colisión de dos coches en la avenida Filiberto Villalobos, en el número 67, a la altura de la parada de taxis de la estación de autobuses.

Producto del incidente, un niña de 10 años ha resultado herida y, a la llegada de los agentes de la Policía Local y del personal sanitario, se encontraba consciente.

Furgón de la Policía Local en la estación de autobuses | Andrea Mateos

La menor, informan desde el 1-1-2, presentaba molestias en el cuello.

Cabe recordar que apenas media hora antes de este suceso se ha producido un atropello en el Paseo del Rector Esperabé en el que, han explicado las mismas fuentes, un joven de 18 años ha requerido asistencia.