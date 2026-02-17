Muere una niña al precipitarse desde un sexto piso a la vía pública en la calle Valencia

Una menor se precipita desde un piso a la calle

Una niña de unos seis años, según las primeras informaciones, ha fallecido después de precipitarse desde un sexto piso a la vía pública.

El suceso, tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, ha tenido lugar pocos minutos antes de las 20:00 horas y rápidamente hasta el lugar, a la altura del número 11 de la calle Valencia, se han desplazado decenas de efectivos de emergencias.

Policía Local en el lugar del accidente

Precisamente un equipo médico del Punto de Atención Continuado del centro de salud de San Juan, junto a personal desplazado en una UVI Móvil, han tratado de salvar a la niña, pero finalmente ha fallecido.

Furgón del Instituto de Medicina Legal Servicio Forense de Salamanca en el lugar del accidente

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de Policía Nacional y Local que han procedido a cortar la calle, colocar un biombo ante la cantidad de curiosos que se han acercado a la zona, así como establecer un perímetro de seguridad.

Apenas 30 minutos después personal de Medicina Forense y la Policía Científica se han desplazado hasta el piso donde ha tenido lugar este triste suceso. Pasadas las 20:45 horas se ha procedido al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Forense, momentos en el que un equipo de psicólogos del 112 Castilla y León han llegado al lugar para atender a la madre de la menor fallecida.

Fuentes del caso han informado que la niña se encontraba jugando en un sofá cerca de la ventana cuando se ha precipitado al vacío.