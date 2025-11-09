Dos niñas de 10 y 13 años entre las heridas en la colisión de dos vehículos en la avenida Los Cedros

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico con varios heridos este domingo en Salamanca.

En concreto, dos niñas de 10 y 13 años y dos mujeres de 40 años han resultado heridas tras la colisión por alcance entre dos turismos en el número 30 de la avenida de Los Cendros.

A la llegada de los sanitarios, todas ellas se encontraban conscientes y, en principio, se las considera heridas leves, aunque dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Salamanca. También se ha dado aviso a la Policía Local y Nacional.