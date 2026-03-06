Un niño de 8 años, herido en el choque de dos coches en la Avenida Raimundo de Borgoña

Poco antes de las 16:00 horas de la tarde de este viernes, a las 15:44 concretamente, el Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido un aviso informando de la colisión de dos coches.

El suceso, que ha tenido lugar a la altura del número 41 de la Avenida Raimundo de Borgoña, se trata de un choque fronto lateral en el que ha resultado herido un menor de 8 años.

Tal y como refieren fuentes oficiales, el niño presentaba dolor en el cuello, motivo por el que hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia, así como una pequeña abrasión en la zona del pecho.

Asimismo, en el punto del siniestro se han personado agentes de la Policía Local para esclarecer las causas del accidente y regular el tráfico de la zona.