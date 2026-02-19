Un niño herido en la cabeza en un accidente entre un turismo y una furgoneta en Villares de la Reina

Imagen de archivo de un accidente en el polígono de los Villares

Un niño de cuatro años ha resultado herido por un golpe en la cabeza en un accidente ocurrido a primera hora de la tarde de este jueves en el término municipal de Villares de la Reina.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, a las 15:47 horas han recibido un aviso por una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta en la carretera de Zamora, a la altura del kilómetro 333 en la N-630 (previamente el propio 112 había notificado por error que era en la N-620).

Fruto de esta conexión ha resultado herido el niño, que se encontraba consciente, pero se quejaba de un golpe en la cabeza.

Dado este siniestro, la sala de coordinación del 112 ha dado aviso a Sacyl y Guardia Civil de Tráfico, que a su vez han desplazado personal de emergencias para socorrer e investigar las causas del suceso.