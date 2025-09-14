Noche festiva con varios positivos en alcohol y drogas durante el sábado de Ferias

La noche del sábado de Ferias en Salamanca transcurrió con un ambiente festivo y multitudinario, pero también dejó algunos episodios relacionados con la seguridad vial.

Según fuentes municipales, a lo largo de la madrugada se registraron varios positivos en controles de alcoholemia y drogas, realizados dentro de los dispositivos preventivos establecidos con motivo de las fiestas.

A las 00:44 horas, en la Avenida de los Cipreses, un conductor dio positivo en alcoholemia, lo que obligó a los agentes a instruir las diligencias correspondientes.

Poco después, a la 1:48 horas, en el paseo de Canalejas, se levantó un acta por medición de ruidos positiva, en un contexto de numerosas quejas vecinales por el exceso de ruido durante la noche.

A las 4:57 horas, ya en plena Gran Vía, otro conductor fue sorprendido arrojando un resultado positivo en la prueba de drogas, sumando un nuevo caso de conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Finalmente, a las 5:52 horas, en un control preventivo, se detectaron dos nuevos positivos en alcoholemia, cerrando la noche con un total de cuatro casos relacionados con el consumo de alcohol al volante, y uno con drogas.