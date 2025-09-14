Noche festiva con varios positivos en alcohol y drogas durante el sábado de Ferias

La madrugada deja varios incidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, en una noche marcada por la alta afluencia en el centro

Policia local en Calle San Pablo
La noche del sábado de Ferias en Salamanca transcurrió con un ambiente festivo y multitudinario, pero también dejó algunos episodios relacionados con la seguridad vial.

Según fuentes municipales, a lo largo de la madrugada se registraron varios positivos en controles de alcoholemia y drogas, realizados dentro de los dispositivos preventivos establecidos con motivo de las fiestas.

A las 00:44 horas, en la Avenida de los Cipreses, un conductor dio positivo en alcoholemia, lo que obligó a los agentes a instruir las diligencias correspondientes.

Poco después, a la 1:48 horas, en el paseo de Canalejas, se levantó un acta por medición de ruidos positiva, en un contexto de numerosas quejas vecinales por el exceso de ruido durante la noche.

A las 4:57 horas, ya en plena Gran Vía, otro conductor fue sorprendido arrojando un resultado positivo en la prueba de drogas, sumando un nuevo caso de conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Finalmente, a las 5:52 horas, en un control preventivo, se detectaron dos nuevos positivos en alcoholemia, cerrando la noche con un total de cuatro casos relacionados con el consumo de alcohol al volante, y uno con drogas.

