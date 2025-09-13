La noche del viernes en Salamanca se salda con denuncias por drogas, ITV y hojas de reclamaciones

La noche del viernes, en pleno ambiente festivo por las Ferias y Fiestas de Salamanca, ha dejado varias intervenciones destacadas por parte de la Policía Local en diferentes puntos de la ciudad.

A las 23:25 horas, los agentes acudieron a un establecimiento ubicado en el paseo de Canalejas, donde se procedió a denunciar al local por no disponer de hojas de reclamaciones, un requisito obligatorio para todos los negocios de atención al público.

Ya de madrugada, a las 2:59 horas, un vehículo fue interceptado en la zona del Arroyo de Santo Domingo. Tras las comprobaciones pertinentes, se detectó que el coche circulaba sin seguro obligatorio ni la ITV en vigor, lo que supuso la correspondiente denuncia al conductor.

Por último, a las 4:34 horas, en el paseo de San Vicente, otro conductor fue sorprendido dando positivo en drogas durante un control policial. La Policía procedió a formular la denuncia y aplicar las sanciones correspondientes por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.