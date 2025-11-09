Noche violenta en Salamanca con cuatro agresiones en ocho horas

Salamanca ha vivido una noche y madrugada intensas en cuanto a intervenciones se refiere por parte del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León. A primera hora, a las 22:51 horas, y en el paseo de la Estación, un varón agredía a un hombre y a una mujer en un establecimiento, con 40 y 23 años respectivamente. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, además de la Policía Local y la Policía Nacional, saltándose con dos traslados al hospital de Salamanca.

Más tarde, a las 05:22 horas, a la altura de los juzgados de la capital del Tormes, otra llamada alertó a las autoridades salmantinas, que recibían el aviso de un varón de 20 años que había sido agredido en el rostro con un vaso. Tras llegar hasta el lugar de los hechos la Policía Nacional y Local, además de ser atendido in situ por los sanitarios, fue movilizado en ambulancia hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Una hora después, se producía el tercer incidente de la noche, cuando la propia Policía Nacional salmantina alertaba al Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León de un varón de 24 años que presentaba una brecha en la ceja en la calle Bermejeros. Según indicó el afectado, podría tratarse de un golpe con una botella. Los municipales también se desplazaron hasta el lugar y, finalmente, el joven fue trasladado hasta el hospital de Salamanca.