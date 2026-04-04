Nueva batida para encontrar a José Antonio Martínez, el montañero desaparecido en la Sierra de Béjar en 2022: será en junio

José Antonio Martínez, el montañero que desapareció en la Sierra de Béjar en 2022 volverá a ser buscado en el mes de junio.

Se trata de un nuevo operativo de búsqueda, organizado por la Asociación Subiendo Montañas, que tendrá lugar durante el fin de semana del 13 y el 14 de junio.

Según informa SOS Desaparecidos, este nuevo operativo se centrará en la zona de la sierra donde desapareció José Antonio, por lo que se solicita la colaboración de montañeros experimentados para vivaquear y portear sus pertenencias a 2.400 metros de altitud para batir la zona. También se pide la participación de escaladores con experiencia en montaje de reuniones y rapeles para descender por las paredes de la Cuerda Talamanca.

Las personas que deseen participar en este nuevo operativo de búsqueda podrán ponerse en contacto con miembros organizadores de la batida a través del email voluntarios_subiendo@hotmail.com.

La última batida que se realizó sin resultado fue en junio de 2025 en Tornavacas.