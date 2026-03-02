La nueva criminalidad de Salamanca: suben las violaciones y los ciberdelitos, mientras bajan los robos

El índice de criminalidad ha vuelto a subir en Salamanca durante 2025. No es una subida excesiva, pero si una tendencia que crece año a año y que deja una radiografía del nuevo panorama criminal de provincia y ciudad.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, las violaciones (agresiones sexuales con penetración) y los ciberdelitos siguen al alza en territorio salmantino, sin embargo, otros delitos tradicionales como los robos en domicilios siguen con una tendencia descendente. Una situación que presagia el camino que está tomando el crimen en la actualidad, más centrado en la tecnología y con múltiples víctimas a la vez, con menos riesgo para el delincuente y con una capacidad para operar a miles de kilómetros del lugar donde las personas pueden sufrirlas

Con ese preámbulo, las cifras ofrecidas por el Ministerio señalan que las infracciones penales suben en el conjunto de la provincia salmantina y también en la capital. Se pasa de los 12.128 delitos cometidos en 2024 en la provincia a 12.564 que se cometieron en el pasado año, mientras que en la ciudad se pasa de 6.850 delitos a 7.132.

El crecimiento en términos relativos es más significativo en la capital, aunque no supone que haya un desplazamiento del delito rural al urbano y viceversa, puesto que ambos suben.

De todos esos datos hay una clara diferencia entre los delitos convencionales, que suben ligeramente (131 más), y la cibercriminalidad. En el primero de ellos, donde se engloban delitos como homicidios, robos, lesiones, tráfico de drogas o delitos contra la libertad sexual, hay una tendencia diferencial; mientras todos los delitos suben en número, descienden aquellos centrados en el robo de bienes, pero haciendo uso de la fuerza o la intimidación, no así aquellos que se realizan al descuido, como los hurtos.

Así, mientras que en toda la provincia se han producido 199 hurtos más que el año anterior, descienden los robos con fuerza en domicilio o establecimientos (-36), los robos con violencia e intimidación (-17) o las sustracciones de vehículos (-15).

No sucede lo mismo con los delitos contra la libertad sexual con penetración, puesto que siguen creciendo en la provincia de Salamanca con un aumento del 31 % respecto a 2024. En términos absolutos se cometieron 9 violaciones más en 2025 que el año anterior en el total de la provincia (38), siendo casi todos perpetrados en la capital (27).

Un asesinato consumado y otro que no aparece

Cabe recordar que en 2025 se llevaron a cabo dos muertes violentas en Salamanca, una en Ciudad Rodrigo y otra en la capital, sin embargo, los datos solo registran esta última, que fue la muerte de un varón a manos de un portero de discoteca en la calle Bordadores de Salamanca.

Sobre la otra muerte, la de Álvaro en Ciudad Rodrigo, el Ministerio no la ha incluido en el balance al no estar todavía esclarecido el crimen ni su tipología.

Además de estos dos asesinatos, en Salamanca se dieron otros 4 intentos de homicidio, tres más que en 2024, y 110 peleas (7 más que el año anterior).

Cibercriminalidad: las estafas concentran el grueso del aumento

Las nuevas tecnologías y el masivo uso de internet ha hecho que el crimen se extienda también por la red. De hecho, un mismo autor puede cometer miles de infracciones penales, por lo que las cifras de este tipo de delitos se cuentan por miles de víctimas en la provincia de Salamanca.

El crecimiento más relevante se localiza en las estafas informáticas, que pasaron de 3.167 a 3.505 denuncias, un incremento del 10,7%. Este tipo penal representa la mayor parte de los delitos tecnológicos y continúa siendo el principal motor del aumento global.

En cambio, el resto de ciberdelitos —como accesos ilícitos a sistemas, daños informáticos u otras tipologías— descendieron un 5,1%, situándose en 608 casos.

La evolución confirma una tendencia ya detectada en ejercicios anteriores: la sofisticación de los fraudes online y el uso masivo de plataformas digitales como principal vector delictivo.

Este tipo de nuevos delitos, que se suman a los convencionales, y su incursión en Salamanca siguen la misma tendencia de toda Castilla y León, donde los delitos informáticos continúan aumentando y ganando peso en la estadística global.

El balance del Ministerio del Interior apunta a una transformación estructural del delito y mientras la criminalidad tradicional permanece estable o desciende en varias tipologías como los robos, la actividad delictiva vinculada a medios tecnológicos sigue expandiéndose.