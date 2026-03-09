Nueve acusados de explotar sexualmente a mujeres en Salamanca se sentarán en el banquillo a la espera de acuerdo

El pasado año, agentes de la Policía Nacional desarticularon en Salamanca una organización criminal que, presuntamente, se dedicaba a la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Este lunes, los principales acusados, que ascienden a la cifra de 9, se verán las caras en la Audiencia Provincial de Salamanca durante una Audiencia Preliminar en la que las partes implicadas en el proceso tratarán de llegar a un acuerdo.

Cabe recordar que esta organización logró ser desmantelada gracias a la colaboración a través del correo trata@policia.es.

Como resultado de la operación, 12 personas resultaron detenidas de las cuales, seis ingresaron en prisión preventiva. Por otro lado, fueron identificadas 17 víctimas tras la entrada y registro de cinco inmuebles.

Tal y como informaron fuentes policiales en su momento, todas las víctimas eran de origen latinoamericano y eran captadas para trabajar en España a través de falsas promesas. Una vez aquí, se les sometía a un rígido y estricto control y eran obligadas a ejercer la prostitucion las 24 horas del día los siete días de la semana. Para más inri, también eran obligadas a consumir drogas.

Modus Operandi

Una vez se tuvo constancia de estos hechos, los agentes de la Policía Nacional del Grupo Operativo de Extranjería de Salamanca procedieron a efectuar las pertinentes investigaciones logrando, así, confirmar la existencia del entramado criminal que se asentaba, principalmente, en pisos prostíbulos de la provincia.

La organización, que estaba jerarquizada y contaba con un claro reparto de roles, entablaba contacto con sus víctimas usando una red social en la que ofertaban falsos puestos de trabajo en España.

Una vez las víctimas llegaban a nuestro país engañadas, se les privaba de su documentación.Posteriormente, las mujeres eran repartidas en los distintos pisos y se les hacía conocedoras de sus condiciones de trabajo, cuya compesación económica era de un 50% de los beneficios generados.

Además, eran sometidas a un estricto control, ya que permanecían en el interior de los pisos, con salidas limitadas y controladas al exterior, y vivían en condiciones infrahumanas.

La investigación, por otro lado, permitió destapar más actividades delictivas cometidas por quienes desempañaban las labores de encargados en los pisos prostíbulo.

Uno de los citados delitos estaba vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes, ya que las víctimas estaban obligadas a su consumo y a facilitárselas a los clientes si así lo pedían.

En el transcurso de la operación se procedió a la detención de 12 miembros de la organización criminal, así como a la intervención de 21.000 euros en efectivo, 51 gramos de cocaína y datafonos empleados para efetuar los pagos por los servicios sexuales.