Un nuevo accidente con un patinete eléctrico en Salamanca se salda con un varón de 24 años herido

Un varón herido al ser golpeado por una furgoneta en la glorieta de Doña Urraca

Pocos minutos después de las 14:00 horas de este martes, un accidente en el que se han visto involucrados una furgoneta y un patinete eléctrico se ha saldado con una persona de 24 años heridas.

Según la información del Servicio de Emergencia 112 Castilla y León, a las 14:10 horas han recibido el aviso donde se alertaba de una colisión entre una furgoneta y un vehículo de movilidad personal en la glorieta de Doña Urraca, rotonda que conecta las avenidas de María Auxiliadora, Alfonso IX de León y Federico Anaya.

A causa del accidente el conductor del patinete eléctrico ha tenido que ser atendido por personal sanitario, que se ha desplazado hasta el lugar en una ambulancia. Al parecer las heridas no revestían gravedad y el varón, de 24 años, se quejaba de dolor en un brazo.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de Policía Nacional y Local.