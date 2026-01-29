Nuevo atropello en Salamanca capital

Pasadas las 17:30 horas, se ha registrado otro atropello en Salamanca.

Los hechos han tenido lugar en el Paseo del Rector Esperabé en el cruce con la calle San Pablo y, producto de los mismos, ha resultado herido un joven de 18 años.

En el lugar se han personado agentes de la Policía Local, así como personal sanitario para atender al herido in situ y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.