En la tarde de este miércoles se ha registrado un nuevo atropello en Salamanca capital.

El suceso ha tenido lugar en el Paseo de la Estación y el 112 de Castilla y León, por su parte, ha recibido el aviso alrededor de las 18:12 horas alertando del mismo.

Fuentes oficiales han confirmado que la víctima se trata de una mujer de 45 años, que ha sido atendida por los servicios sanitarios in situ. Asimismo, agentes de la Policía Local se han personado en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico de una de las zonas más concurridas de Salamanca.