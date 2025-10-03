Nuevo episodio de violencia en Topas: un funcionario resulta herido tras la agresión de una interna

La cárcel de Topas ha vuelto a convertirse en escenario de tensión y violencia.

Durante la madrugada de este viernes, una de las internas presentaba una conducta "extremadamente" violenta y agresiva, por lo que se requirió la intervención del Jefe de Servicio.

El intento de contener la situación no fue suficiente. Pese a las maniobras de desescalada que efectuó el funcionario, la reclusa arremetió contra él, propinándole un fuerte puñetazo en la nariz.

El golpe, dada su gravedad, dejó al trabajador herido y con una lesión que podría requerir cirugía.

Inicialmente fue atendido en la enfermería de la propia prisión para, posteriormente, ser trasladado al servicio de Urgencias.

El sindicato CSIF, que ha denunciado públicamente lo sucedido, advierte de que esta agresión no es un hecho aislado. “La distancia entre lo que se vive a diario en los centros y lo que se proyecta desde los órganos gestores es inasumible”, subrayan.

La organización sindical reclama medidas urgentes para frenar una escalada de episodios violentos que, aseguran, se repiten con frecuencia en las prisiones españolas.