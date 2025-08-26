Un nuevo incendio en Carpio de Azaba activa a los servicios de extinción

Imagen de un incendio en la provincia de Salamanca

Un nuevo incendio en Carpio de Azaba ha activado a los servicios de extinción durante el mediodía de este martes 26 de agosto.

El fuego se habría iniciado sobre las 14:18 horas, siendo controlado a las 14:40 horas, según fuentes de INFOCAL, donde han estado trabajando en su extinción seis medios, todos ellos por tierra.

Al parecer, el origen, que está en "investigación" tendría que ver con un camión cargado de paja al que le ha reventado la rueda, generando una chispa que habría saltado al pasto de la cuneta en la A-62, prendiéndose parte de la mediana entre la autovía y la carretera nacional.

El vehículo no ha sido afectado por las llamas.