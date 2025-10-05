Nuevo reventón en Salamanca: tanto asfalto como acera se ven afectados en Prosperidad

Un nuevo reventón se ha producido en Salamanca. En esta ocasión, domingo 5 de octubre, le ha tocado a la calle Lope de Rueda, junto a Camino de las Aguas, en el barrio de Prosperidad, ser el escenario de este incidente.

Como consecuencia del reventón, una gran cantidad de agua ha tomado la calle. Tanto el asfalto como la acera se han visto afectados.

Según fuentes municipales explican a este medio, Aqualia habría informado de la rotura de una tubería de fibrocemento DN100 como causa del reventón. Asimismo, la empresa informa de que nadie se ha quedado sin abestecimiento de agua como consecuencia de este incidente.