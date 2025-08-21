Más de una decena medios continúan trabajando este jueves en el incendio de Candelario sin peligro para la población

Instantánea tomada en carretera en la frontera entre Cáceres y Salamanca con motivo del incendio de Jarilla

El incendio forestal que afecta desde hace días a la zona de Candelario continúa este jueves en nivel 1 de peligrosidad, según ha confirmado la Junta de Castilla y León. En estos momentos, trabajan en la zona más de una decena de medios de extinción terrestres y aéreos para controlar los focos aún activos.

Pese a la persistencia del fuego, que se originó en Jarilla (Cáceres) y avanzó hasta la Sierra de Béjar, no existe peligro para ninguna localidad cercana. Las autoridades han insistido en que no está previsto ningún desalojo, ya que el incendio se mantiene en áreas de alta montaña y no se aproxima a núcleos urbanos.

Temperaturas moderadas para este jueves

Según la previsión meteorológica más actualizada a esta hora, se espera que este jueves las temperaturas en la zona de Candelario alcancen una máxima de 27 °C y una mínima de 11 °C, con cielos mayormente despejados. Estas condiciones, relativamente suaves, podrían favorecer el trabajo de los equipos de extinción durante la jornada.

Situación bajo control, pero con vigilancia constante

Aunque la evolución es favorable, la situación sigue siendo vigilada de cerca por INFOCAL y los servicios de emergencias desplegados en el terreno. Se espera que las próximas horas sean clave para reducir aún más el frente activo y evitar posibles rebrotes.