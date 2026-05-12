Tres detenidos en una gran operación antidroga con registros en varios puntos de Salamanca

Una de las detenidas en el operativo antidroga en el barrio de Buenos Aires

Tres personas de una misma familia (N.J. L, J.R.J.L , M.J.M) han sido detenidas en el marco de una operación antidroga llevada a cabo este martes por la mañana por la Policía Nacional en varios puntos del barrio de Buenos Aires, así como en las calles Riaño y Valles Mineros.

El operativo se desarrolló de forma coordinada y contó con un amplio despliegue de medios policiales, en el que participaron agentes especializados, unidades de seguridad ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la unidad canina, Policía Científica, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y efectivos de la UDYCO, encargada de la investigación de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La actuación se ha centrado especialmente en el barrio de Buenos Aires, donde uno de los principales puntos de intervención ha sido la plaza de Extremadura. En este punto, los agentes han intervenido armas.

Además, las operaciones continuaron en otras zonas del mismo entorno, donde se han llevado a cabo entradas y registros en distintos edificios.

De forma paralela, el operativo se extendió a las calles Riaño y Valles Mineros, donde los agentes realizaron registros en varias viviendas situadas en los edificios de ambas calles, dentro de la misma línea de actuación contra el tráfico de sustancias estupefacientes.

La operación, que sigue abierta, se enmarca dentro de las actuaciones de la Policía Nacional contra el tráfico de estupefacientes.