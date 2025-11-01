Una operación contra la venta ilegal de medicamentos deja detenidos en Salamanca

La operación 'Grecofar' de la Guardia Civil ha detenido a 22 personas por pertenecer a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos, adquiridos con recetas falsas, por Internet. Algunas de las detenciones se han producido en Salamanca.

La investigación ha revelado que tales medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. Por ello, a los detenidos se les imputan supuestos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas.

La operación ha logrado determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y habitual del transporte hacia el norte de África para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar “karcubi”, conocida como la droga de los pobres.

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y posteriormente vender las citadas recetas médicas, se ha localizado también a su principal colaborador, que se encargaba de vender las recetas a través de aplps de mensajería. También se ha identificado a las “mulas económicas”, titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero obtenido de las ventas.

Paralelamente, un vecino de Majadahonda (Madrid) ha sido identificado como responsable de hacer un gran acopio de medicamentos que después vendían de manera ilícita por redes sociales. Las investigaciones finalizan con registro domiciliario, donde la Guardia Civil ha incautado gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

En total, las detenciones de los implicados han tenido lugar en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Santander, Valencia, Vizcaya y, también, en Salamanca.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de la localidad de Majadahonda – Sección 6.