Un operario resulta herido tras quedar atrapado por una pierna en la central hidroeléctrica de Villarino

Un hombre de 35 años ha resultado herido en la mañana de este martes al sufrir un accidente laboral en la central hidroeléctrica ubicada en el municipio de Villarino.

Fuentes oficiales han referido que el suceso ha tenido lugar sobre las 09:37 horas, en la planta en la que se encuentran las turbinas.

Las mismas fuentes han señalado que el trabajador habría sido golpeado en una pierna por una pieza metálica, lo que habría obligado a movilizar a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, puesto que el punto en el que se encontraba el herido era de difícil acceso; aunque, finalmente, no se ha requerido su intervención.

Asimismo, Sacyl ha enviado una una ambulancia de soporte vital básico junto con personal del centro de salud de Villarino.

La víctima, tras ser atendida en el lugar de los hechos, ha sido trasladado al hospital Salamanca por la UEne de Vitigudino, es una unidad enfermerizada de emergencias (ambulancia con personal de enfermería)