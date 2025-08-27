Operativo de búsqueda y auxilio a una persona en El Payo por un ataque de avispas asiáticas

Operativo de búsqueda y auxilio a una personas en El Payo por un ataque de avispas asiáticas

En la tarde de este miércoles se ha llevado a cabo un operativo de búsqueda y auxilio de una persona en el municipio de El Payo por un ataque de tres avispas asiáticas, tal y como informa la Guardia Civil de Salamanca.

La víctima, que era alérgica a este insecto originario del sudeste asiático, ha sido localizada cerca de las 20:00 horas por agentes de la Guardia Civil del puesto de Ciudad Rodrigo y del SEPRONA que son los que se han encargado de realizar la batida a pie, inspeccionando la orografía del lugar hasta dar con la persona que había sufrido el ataque y trasladarlo hasta los servicios médicos para que fuera atendido. El operativo dio por concluido a las 20:20 horas.

La Guardia Civil aconseja que para protegerse de la avispa asiática es importante evitar los nidos, los olores fuertes, cubrir los alimentos dulces y llevar ropa protectora.