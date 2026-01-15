Un operativo de emergencia moviliza a los Bomberos y a la Policía en la calle Filipinas

Despliegue de Bomberos y Policía en la calle San Sebastián

A primera hora de la mañana de este jueves, poco antes de las 8:00 horas, el despliegue de Bomberos y Policía, tanto Local como Nacional, ha sorprendido a los vecinos de la calle Filipinas.

Tal y como ha podido saber este medio, el aviso recibido habría alertado de que en uno de los pisos del edificio 5-17 se encontraba una persona que requería asistencia y que no podía abrir la puerta por sus propios medios.

Así pues, los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han desplegado la escala y, tras quitar la ventana, han accedido al interior del domicilio sin mayor complicación.

Intervención de los Bomberos en la calle San Sebastián | S24H

Finalmente, y tal y como ha podido confirmar este medio, la persona en cuestión se encontraba en perfecto estado.

Mientras se realizaban las labores, un agente de la Policía Local ha regulado el tráfico con el fin de evitar retenciones y complicaciones en plena hora punta.

Asimismo, personal sanitario se ha personado en el lugar.