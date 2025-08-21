El operativo de la Guardia Civil en la rave del embalse de Santa Teresa concluye con seis detenidos y más de 300 denuncias

La Guardia Civil ha dado por concluido el amplio dispositivo de seguridad desplegado en el término municipal de Salvatierra de Tormes tras la masiva concentración de vehículos y personas registrada desde la noche del pasado viernes, 8 de agosto, en el entorno del pantano de Santa Teresa.

El operativo, que se mantuvo activo hasta el desalojo completo de la zona, tuvo como objetivo garantizar el orden público, la seguridad vial en los accesos y la prevención de posibles delitos relacionados con drogas, armas o alteraciones del entorno natural. Para ello, se instalaron controles permanentes en carreteras, se efectuaron pruebas de alcoholemia y drogas a los conductores y se vigiló tanto el perímetro del pantano como las aguas próximas, con el fin de evitar actividades de riesgo para la salud y el medio ambiente.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) coordinó la actuación, en la que participaron unidades de la Comandancia de Salamanca —incluidas patrullas de Béjar, Tráfico y SEPRONA— junto con efectivos de la USECIC. En apoyo, se desplazaron unidades del GRS procedentes de Sevilla, Barcelona, Valencia y León, además de USECICs de Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia, así como buzos del GEAS de Madrid y Valladolid.

Imagen de la RAVE de Salvatierra | Guardia Civil

Como resultado, la Guardia Civil detuvo a seis personas: dos por tráfico de drogas, tres por conducir bajo los efectos de estupefacientes o sin permiso, y una más por encontrarse requisitoriada por un juzgado de Guadalajara. Asimismo, se contabilizan 181 denuncias por tenencia de drogas o armas, 129 por conducción bajo la influencia de drogas, 26 por alcohol y otras infracciones viales, además de una denuncia por navegación ilegal al transportar asistentes por el pantano.

A ello se suman numerosas actas en tramitación por acampada ilegal en el paraje natural. Durante el operativo, que no registró incidentes de orden público, los agentes también realizaron cuatro asistencias a servicios sanitarios de urgencia.

Con la finalización del dispositivo, la Guardia Civil subraya que la intervención permitió mantener la seguridad en la zona y minimizar el impacto de la concentración en el entorno natural y en las localidades cercanas.