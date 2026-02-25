Un padre denuncia amenazas y un intento de agresión con un cuchillo en Aldeadávila de la Ribera

La Guardia Civil ha intervenido en la tarde de este martes en un domicilio de Aldeadávila de la Ribera sobre las 20:00 horas tras la denuncia presentada por un hombre contra su hijo, menor de edad, por supuestas amenazas continuadas.

Según ha podido saber este medio, los hechos se produjeron en el ámbito familiar. La situación de tensión se viene repitiendo desde hace algún tiempo y durante la jornada de este martes, el padre intentó acceder a la habitación del menor para mantener una conversación y tratar de calmar el ambiente y el joven reaccionó de forma violenta y llegó a coger un cuchillo con intención de agredirle.

Por este motivo, el padre evitó cualquier lesión cerrando la puerta y esperó a que la tensión se rebajara.