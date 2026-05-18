Padre e hijo, detenidos tras amenazar a un inquilino y agredir a la Policía en Capuchinos

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos varones, que resultaron ser padre e hijo, tras protagonizar un violento altercado en un piso compartido ubicado en el barrio de Capuchinos. Los detenidos habrían amenazado de muerte a otro de los inquilinos del inmueble y, posteriormente, haber agredido de forma brutal e indiscriminada a los policías que se desplazaron hasta el lugar tras recibir la llamada de alerta.

Según ha informado la Policía los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado miércoles, poco después de las 04:00 horas, momento en el que la sala del 091 recibió un aviso urgente que advertía de que uno de los residentes de la vivienda se encontraba en un estado de extrema agresividad.

Tal y como ha informado la Policía el varón, totalmente alterado, comenzó a proferir graves amenazas de muerte contra otro de los inquilinos, lo que obligó a la víctima a refugiarse a la fuerza en su propia habitación y cerrar la puerta con llave para salvaguardar su integridad física. Mientras el agresor golpeaba violentamente el acceso al dormitorio, su padre, lejos de mediar o intentar calmar la situación, comenzó a alentarlo activamente para que continuara con la agresión.

A la llegada de la primera patrulla de la Policía Nacional, los agentes llamaron a la puerta del piso y fueron recibidos por el hijo, quien, sin mediar palabra y con gran agresividad, se abalanzó contra ellos. En ese mismo instante, el padre se sumó con el objetivo de impedir la actuación policial, arremetiendo contra los agentes a base de patadas y puñetazos. Debido a la extrema violencia de la situación, el centro de mando tuvo que enviar de urgencia más indicativos policiales de refuerzo para lograr reducir y esposar a los dos individuos.

El violento episodio se saldó con cuantiosos daños materiales tanto en el rellano del edificio como en el ascensor y la puerta de la vivienda, además de destrozar parte del material reglamentario de los propios policías. Los arrestados mantuvieron su agresividad durante todo el traslado, propinando fuertes golpes en el interior del vehículo camuflado y reiterando sus amenazas de muerte hacia los policías.

Tras finalizarse el correspondiente atestado, ambos implicados han pasado a disposición judicial.