Una paloma, posible causa del incendio declarado en Cabrerizos el pasado jueves

Un incendio declarado en la tarde de este pasado jueves en las inmediaciones del camping de Cabrerizos obligó a intervenir a tres dotaciones de bomberos de la Diputación de Salamanca, según confirmaron fuentes oficiales.

El fuego, que se declaró en las cercanías del Monasterio de San José, de las Carmelitas Descalzas, generó cierta preocupación en un primer momento por su proximidad al entorno religioso, aunque finalmente las llamas no llegaron a afectar al recinto.

Incendio en Cabrerizos

Mientras llegaban los medios de extinción, varios vecinos intentaron sofocar el fuego de manera preventiva, logrando contener parcialmente las llamas hasta la llegada de los equipos profesionales.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, el incendio fue controlado y extinguido en un corto espacio de tiempo, lo que evitó daños mayores en la zona.

En cuanto a la posible causa, todo apunta a que el fuego se originó por un cortocircuito en el tendido eléctrico, provocado probablemente por una paloma.