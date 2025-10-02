Las partes pactan más de un año de prisión para el conductor responsable del atropello mortal en la avenida de Comuneros

Los Juzgados de lo Penal número 2 de Salamanca han acogido en la mañana de este jueves la audiencia preliminar contra J.L.G.L, acusado de incurrir un delito de homicidio por imprudencia grave tras el atropello mortal ocurrido el 28 de mayo de 2024 en la avenida de los Comuneros, a la altura del número 18.

Ahora, y tal y como ha podido saber este medio, las partes implicadas en el proceso han llegado a un acuerdo en lo que a la pena se refiere, pero no así con respecto a las indemnizaciones tras los alegatos de las compañías aseguradoras y la acusación particular.

La audiencia preliminar estaba señalada para las 11:15 horas y, pese a la puntualidad con la que ha comenzado, las deliberaciones para llegar a un acuerdo común se han prolongado más de una hora.

Los hechos, tal y como se recoge en el escrito de calificaciones al que tuvo acceso Salamanca24horas, se produjeron cuando la víctima cruzaba el paso de peatones de izquierda a derecha, en el sentido del vehículo del acusado y con el semáforo en verde. Según la acusación, J.L.G.L no detuvo el vehículo ni hizo maniobras evasivas. Tampoco llegó a ver a la mujer antes del impacto.

Solicitud de penas

El Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado, que no cuenta con antecedentes penales, dos años de prisión y la prohibición de conducir vehículos a motor durante tres años y seis meses, además de la pérdida de vigencia del permiso de conducir.

La compañía Alcaser Seguros, quien figuraba como responsable civil directa, debiendo indemnizar a los familiares de la víctima, mientras que la empresa Desarrollo Agrícola y Minero lo hacía como responsable subsidiaria.

Las indeminzaciones solicitadas ascendían a 168.428, 58 euros para el marido de la víctima, 195.911,18 euros para uno de sus hijos y 205.152, 68 euros para el otro de ellos. Para el padre de la víctima se solicitaba una indemnización de 51.311, 31 euros, así como para la madre, y para la hermana 24.322,01 euros.