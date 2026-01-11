Un patinete eléctrico atropella a una mujer de 72 años en la calle Toro

Una mujer de 72 años ha sido arrollada por un patinete eléctrico en plena calle Toro. Un incidente que ha ocurrido este sábado, 11 de enero, a las 23:54 horas, y al que se ha desplazado en primera instancia Policía Local, Nacional y Sacyl.

Según han explicado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2, tras el atropello la mujer habría rechazado la asistencia sanitaria, pero más tarde una ambulancia se acercó hasta el lugar para atender in situ a la señora, que fue trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en soporte vital básico.

Por último, cabe destacar que tanto la Policía Local de Salamanca como la Policía Nacional se movilizaron hasta el lugar de los hechos, en pleno centro de Salamanca, para tomar parte del asunto y realizar las pruebas oportunas.