Un patinete eléctrico atropella a una mujer en la Avenida de la Aldehuela
La víctima, de 57 años, presentaba una hemorragia nasal a la llegada de los servicios de emergencia
En la tarde de este jueves, se ha registrado un segundo accidente en el que se ha visto implicado un patinete.
El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido, a las 18:09 horas, un aviso informando de un atropello ocurrido en la Avenida de la Aldehuela.
Tal y como se ha referido, un patinete eléctrico ha arrollado a una mujer de 57 años en el carril bici del río Tormes.
Producto del impacto, la mujer ha sufrido una hemorragia nasal y, a la llegada de los servicios de emergencia, se encontraba consciente.
En el lugar se han personado agentes de la Policía Local y personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima en el lugar del incidente.
