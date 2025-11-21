Un patinete eléctrico atropella a una mujer en la urbanización de Navahonda
Hasta el lugar del incidente se han trasladado efectivos policiales de Carbajosa de la Sagrada y una ambulancia del SACYL
El conductor de un patinete eléctrico ha atropellado a una mujer de 26 años durante la mañana de este viernes, 21 de noviembre, en la urbanización de Navahonda, en Carbajosa de la Sagrada.
Un incidente que ha ocurrido a las 08:18 horas y que ha obligado a movilizarse a la Policía Local del municipio salmantino, además de efectivos sanitarios que han trasladado una ambulancia para atender a la fémina.
De momento, se desconoce si ha tenido que ser trasladada al hospital de Salamanca.
