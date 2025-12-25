Una pelea en Álvaro Gil se traslada al centro de Salamanca con agresiones con cinturones

El altercado comenzó en un pub de la calle Álvaro Gil y continuó con enfrentamientos en José Jáuregui y calle Arco

Una pelea registrada en un pub de la calle Álvaro Gil movilizó a primera hora de la mañana de este jueves a la Policía Nacional y a la Policía Local, pasadas las 7:00 horas.

El incidente no dejó heridos y los agentes se centraron en identificar a todas las personas implicadas en el altercado.

Posteriormente y según testigos presenciales, la pelea se trasladó a calles del centro de Salamanca, como José Jáuregui y la calle Arco, y en algunos momentos los implicados llegaron a agredirse utilizando cinturones.

Por el momento, se desconoce si se han producido detenciones.

