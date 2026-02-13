Una pelea con cinco implicados y un accidente protagonizado por un conductor drogado marcan la madrugada de este viernes en Salamanca
En el caso del conductor los agentes, al comprobar la documentación, corroboraron que el permiso de conducción de esta persona no era válido en España y la furgoneta, por su parte, no había realizado la inspección técnica periódica correspondiente
La madrugada de este viernes, 13 de febrero, se ha saldado en Salamanca con varias intervenciones por parte de los agentes de policía.
El primero de los incidentes tenía lugar a las 1:26 horas, en la calle Condes de Crespo Rascón, a la altura del número 59.
Tal y como han explicado fuentes oficiales, una furgoneta habría chocado contra un turismo que se encontraba aparcado en la calle. A la llegada de los agentes de la Policía Local, y tras ser sometido a las prueba de drogas, el conductor de la furgoneta dio positivo. Para más inri, y tras comprobar la documentación, los funcionarios policiales corroboraron que el permiso de conducción de esta persona no era válido en España y la furgoneta, por su parte, no había realizado la inspección técnica periódica correspondiente.
A las 5:26 horas, los agentes habrían procedido al decomiso de sustancias estupefacientes en la calle Varillas.
Finalmente, a las 5:50 horas, los servicios de emergencia del 1-1-2 de Castilla y León recibían un aviso alertando de una pelea en la calle Bordadores con hasta cinco personas implicadas. Fuentes oficiales han referido a este medio que se trataba de cuatro agresores contra una sola víctima. En el lugar se personaron agentes de la Policía Nacional y Policía Local para esclarecer lo ocurrido, aunque finalmente no se llegó a interponer denuncia por los hechos.
Tampoco se requirió asistencia sanitaria para ninguno de los implicados.
También te puede interesar
Lo último