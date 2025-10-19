Una pelea en la Cuesta de Sancti Spíritus moviliza a Policía Nacional, Local y Emergencias

Un nuevo episodio en la Cuesta de Sancti Spíritus ha hecho desplazarse a numerosos agentes hasta allí.

Tal y como informan desde el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, ha sido alrededor de las 7:15 horas de este domingo 19 de octubre cuando un vecino ha alertado de una discusión, poniendo de referencia "la puerta de una discoteca" como lugar de los hechos.

Desde el servicio, han dado el aviso tanto a la Policía Nacional y Local como a Emergencias SACYL, que se han desplazado hasta allí para comprobar la situación.

Por el momento, se desconocen más datos.