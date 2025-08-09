Una pelea en La Fregeneda, con hasta ocho personas implicadas, deja heridos graves a dos jóvenes trasladados al hospital de Salamanca

Una pelea con hasta ocho personas implicadas que se desató en la madrugada de este sábado 9 de agosto en el municipio de La Fregeneda ha dejado a dos jóvenes hospitalizados en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, la agresión se produjo pasadas las 05:30 horas. Una agresión de la que se desconoce el motivo por el que se originó, y de la que el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso de una pelea en la que no figuraban personas heridas. Sin embargo, según ha podido confirmar este medio sí hubo víctimas tras esta trifulca, en la que no hubo implicación de armas, y de la que, según ratifica Guardia Civil no consta, al menos por ahora, ninguna denuncia, ni tampoco detención al respecto.

Los jóvenes de 22 y 23 años fueron trasladados en una primera instancia al Centro de Salud de Lumbrales y posteriomente ingresaron en el hospital de Salamanca. Se trata de dos hermanos que tuvieron que ser atendidos tras la agresión por traumatismos craneoencefálicos, una lesión que presentaban los dos jóvenes, donde además uno de ellos tenía también perforado un oído.