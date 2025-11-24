Una pelea en Gran Vía se salda con un detenido y con un hombre trasladado al Hospital

Minutos antes de las 5:00 horas de la madrugada del pasado domingo, 23 de noviembre, el 1-1-2 recibía un aviso por parte de la Policía Nacional alertando de una pelea en Gran Vía en la que un hombre, de 35 años, había sido golpeado en el rostro.

A su llegada, los servicios de emergencia se encontraron con la víctima la cual, informan fuentes oficiales a este medio, presentaba un diente roto y sangraba por la nariz con motivo de la agresión.

La víctima fue atendida en el lugar de los hechos para, posteriormente, ser trasladada al Hospital de Salamanca.

El agresor, tras ser localizado e identificado por los agentes, fue detenido.

Cabe recordar que se trata de la segunda detención efectuada durante la misma madrugada en Salamanca ya que, en un local de la plaza de San Boal, otro varón era arrestado tras haber cometido, presuntamente, una agresión sexual.