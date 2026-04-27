Una pelea en un establecimiento de la avenida de Italia moviliza a la Policía Nacional

Policía Nacional en la avenida Italia de Salamanca por una pelea

Varias dotaciones de la Policía Nacional se han personado en la tarde de este lunes en un establecimiento situado en la avenida de Italia tras registrarse una discusión que ha derivado en agresión.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 17:00 horas, cuando, tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, un malentendido entre dos personas fue escalando en tensión hasta que ambas llegaron a las manos y terminaron agrediéndose físicamente.

Policía Nacional de Salamanca en un establecimiento de la avenida Italia por una pelea

La rápida intervención policial ha permitido controlar la situación sin que se produjeran incidentes de mayor gravedad, por lo que no se ha solicitado asistencia sanitaria para ninguna de las personas implicadas.

Asimismo, tampoco se han producido detenciones.