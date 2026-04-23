Una pelea multitudinaria en el centro de Salamanca se salda con un menor herido con varios cortes

Una pelea entre un grupo de unas veinte personas ha movilizado este jueves por la tarde a los servicios de emergencia en la capital salmantina. El suceso ha tenido lugar en la plaza de los Caídos, junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

El aviso se recibió a las 19:19 horas, alertando de un enfrentamiento grupal. En un primer momento no se tenía constancia de heridos, pero minutos después el Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado asistencia sanitaria.

Los agentes han requerido atención médica para un menor de unos 16 años que presentaba varios cortes. El joven fue localizado en la calle Palominos, donde fue atendido tras activarse el servicio sanitario de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar.

En el operativo también ha participado la Policía Local de Salamanca.

Finalmente, el menor ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.

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