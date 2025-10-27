Una pelea entre dos varones en un bar del paseo de la Estación moviliza a varios efectivos de policía

Una pelea entre dos personas en el paseo de la Estación ha movilizado a última hora de tarde de este lunes 27 de octubre a varias patrullas de la Policía Nacional y Local de Salamanca.

Al parecer y según podido saber Salamanca24horas, la pelea se ha producido entre dos varones en un bar pasadas las 21:00 horas.

Cuando testigos presenciales del suceso dieron la alerta a las autoridades, se desplazaron hasta el lugar varios efectivos, aunque según confirma a este medio el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, quien también fue notificado de lo ocurrido, no hubo que lamentar personas heridas tras el incidente.