Un pequeño incendio en Santa Marta pone en alerta a los bomberos de Villares

El fuego se ha producido en el paseo fluvial, a escasos metros de las viviendas de la localidad

Incendio de vegetación en Santa Marta (2)
Incendio de vegetación en Santa Marta (2)

Un pequeño fuego en Santa Marta de Tormes ha puesto en alerta a los bomberos del parque de Villares de la Reina. El incendio ha surgido pasadas las tres de la tarde en la ribera a la altura del paseo fluvial de la localidad. El humo, cercano a las viviendas, ha generado alerta entre los vecinos de las calles Bajada del Rio y Antonio Machado.

Finalmente, los bomberos del parque de Villares han sofocado el fuego, que se daba junto al Tormes y que solo ha quemado algo de vegetación de ribera, sin que se hayan dado incidentes relacionados con las viviendas o la cercana zona urbana.

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