Un pequeño incendio en Santa Marta pone en alerta a los bomberos de Villares

Un pequeño fuego en Santa Marta de Tormes ha puesto en alerta a los bomberos del parque de Villares de la Reina. El incendio ha surgido pasadas las tres de la tarde en la ribera a la altura del paseo fluvial de la localidad. El humo, cercano a las viviendas, ha generado alerta entre los vecinos de las calles Bajada del Rio y Antonio Machado.

Finalmente, los bomberos del parque de Villares han sofocado el fuego, que se daba junto al Tormes y que solo ha quemado algo de vegetación de ribera, sin que se hayan dado incidentes relacionados con las viviendas o la cercana zona urbana.