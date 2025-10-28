Un perro potencialmente peligroso ataca a una mujer de 89 años en Pelabravo

Una mujer de 89 años ha tenido que ser operada de urgencia este lunes en el Hospital de Salamanca después de ser atacada por un perro de raza potencialmente peligrosa en el municipio de Pelabravo.

Tal y como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 19:15 horas recibieron el aviso de esta agresión que se había producido dentro del núcleo urbano del municipio. La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de Salamanca por graves heridas en uno de sus brazos y hasta el lugar se trasladaron agentes de SEPRONA, tras recibir el aviso del Centro Operativo Complejo (COC).

La agresión, según ha podido saber Salamanca24horas.com, se realizó en el cruce entre la calle Rosa y Pozo. La mujer se encontraba caminando cuando el perro, que no portaba el obligatorio bozal, se zafó de su dueña y se abalanzó sobre la víctima, mordiéndole en uno de los brazos.

De hecho, era tal la violencia y la agresividad del perro, un American Staffordshire terrier, que, según testigos de los hechos, entre dos personas no fueron capaces de liberar el brazo de las fauces del can.

La víctima, tras ser intervenida, se recupera en el Hospital de Salamanca.