Una persecución policial en Salamanca capital deja cuatro identificados tras una fuga en coche

Durante la madrugada de este sábado, la Policía Local de Salamanca ha llevado a cabo varias intervenciones en distintos puntos de la ciudad relacionadas con el consumo y posesión de sustancias estupefacientes, así como con infracciones de tráfico.

La primera de las actuaciones ha tenido lugar a las 00:20 horas, en el Paseo del Ferrocarril, momento en el que los agentes procedían al decomiso de sustancias estupefacientes en plena la vía pública.

Posteriormente, a la 1:00 horas, en la calle Henri Collet, tenía lugar la intervención más destacada de la madrugada.

Tal y como refieren fuentes municipales, los agentes detectaron a un vehículo saltándose un semáforo en rojo. Al recibir la orden de alto, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga.

Tras una persecución, los agentes lograron interceptar el vehículo e identificar a sus cuatro ocupantes, tramitándose las pertinentes sanciones administrativas.

Finalmente, a las 3:09 horas, en la glorieta de la Flecha, los agentes han procedido a la incautación de sustancias estupefacientes a un conductor que, además, tras ser sometido al control de drogas, arrojó positivo.