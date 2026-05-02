Una persecución policial en Salamanca capital deja cuatro identificados tras una fuga en coche
El suceso se desató cuando los agentes detectaron al vehículo saltándose un semáforo en rojo
Durante la madrugada de este sábado, la Policía Local de Salamanca ha llevado a cabo varias intervenciones en distintos puntos de la ciudad relacionadas con el consumo y posesión de sustancias estupefacientes, así como con infracciones de tráfico.
La primera de las actuaciones ha tenido lugar a las 00:20 horas, en el Paseo del Ferrocarril, momento en el que los agentes procedían al decomiso de sustancias estupefacientes en plena la vía pública.
Posteriormente, a la 1:00 horas, en la calle Henri Collet, tenía lugar la intervención más destacada de la madrugada.
Tal y como refieren fuentes municipales, los agentes detectaron a un vehículo saltándose un semáforo en rojo. Al recibir la orden de alto, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga.
Tras una persecución, los agentes lograron interceptar el vehículo e identificar a sus cuatro ocupantes, tramitándose las pertinentes sanciones administrativas.
Finalmente, a las 3:09 horas, en la glorieta de la Flecha, los agentes han procedido a la incautación de sustancias estupefacientes a un conductor que, además, tras ser sometido al control de drogas, arrojó positivo.
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