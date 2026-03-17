Una persona atrapada tras la colisión de un camión y un coche en la avenida Villamayor

Pasadas las 17:30 horas de este martes, varias dotaciones de bomberos, así como agentes de la Policía Local de Salamanca, se han movilizado a la altura del número 26 de la avenida Villamayor con motivo de un accidente de tráfico protagonizado por un camión de grandes dimensiones y un turismo.

Pese a que no se ha solicitado asistencia sanitaria para ningún ocupante, se ha requerido la intervención de los bomberos para excarcelar al conductor de uno de los vehículos implicados, concretamente, el del coche.

El incidente, que provocado un amplio despliegue de los servicios de emergencia, ha obligado a cortar el tráfico de la concurrida calle llegando, incluso, a ser necesaria la desviación de varios autobuses urbanos cuya ruta circula por la citada calle.